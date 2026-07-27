"Зі мною цього не станеться": чому українці досі не носять з собою турнікет

Кількість вбитих та поранених внаслідок російських ударів невпинно зростає. У багатьох випадках вирішальними є перші хвилини після поранення, ще до приїзду медиків.

Сава Чуйков переконаний, що сьогодні турнікет має бути обов’язковим предметом у сумці кожного українця. Про це інструктор з такмеду розповів у інтерв'ю українському виробнику турнікетів SICH, передає 24 Канал.

Наскільки важливими є практичні навички у накладанні турнікета?

В Україні продовжує збільшуватись кількість постраждалих серед цивільних від російських обстрілів. Тільки протягом останніх двох тижнів внаслідок комбінованих ракетно-дронових атак:

в Одесі та області 20–21 липня загинули троє людей, ще щонайменше 16 осіб постраждали.

16 липня внаслідок чергової нічної атаки на Київ поранення дістали щонайменше п'ятеро людей, серед них - 16-річний підліток.

13 липня під час обстрілу Запоріжжя було поранено щонайменше десятьох мирних жителів;

на Сумщині лише за період із 10 до 14 липня через масовані атаки керованими авіабомбами та дронами травмувалися понад 45 цивільних.

На запитання, чи може турнікет врятувати життя людини, яка ніколи не проходила навчання з домедичної допомоги, Чуйков відповів, що імовірніше ні. Він вважає, що людина, яка не має навичок накладання турнікета, не зможе нічого вдіяти в критичній ситуації.

Це приблизно як мати у дворі автомобіль, але не вміти ним керувати. У стресовому стані ви не почнете думати: "О, у мене ж є турнікет". Першою реакцією, як правило, є паніка або ж стан заціпеніння. Мозок працюватиме зовсім інакше. Тож навіть мінімальні знання вже підвищують шанси правильно відреагувати,

– заявив спеціаліст.

Тому, на його думку, єдиний варіант – постійно тренуватися і вдосконалювати цю навичку на курсах і тренінгах з домедичної допомоги. Чуйков наголосив на тому, що людина, яка вже проходила навчання, має набагато більше шансів правильно спрацювати, ніж та, яка вперше потрапляє у таку ситуацію.

На запитання, які люди найчастіше приходять до нього на курси й про те, чим вони вмотивовані, інструктор відповів, що поділяє їх на дві основні категорії.

Перша – люди, яких мотивує відповідальність. Вони розуміють, що в країні війна, і хочуть бути готовими допомогти. Ці люди можуть проходити навчання не вперше. Таких, за оцінками експерта приблизно 30 – 40%.

Решту 60 – 70% мотивує страх. Спеціаліст каже, що чимало з них відкладають навчання на потім. Проте після чергової атаки вони записуються на курс.

Також є ще одна невеличка категорія людей, яка складає 1 – 2%. Чуйков розповів: "Вони приходять на навчання після того, як стали свідками смерті або важкого поранення людини й зрозуміли, що в моменті розгубилися і не знали, як допомогти. На мій погляд, це найтрагічніша причина прийти на навчання".

Чим небезпечні саморобні турнікети?

Інтерв'юер запитав про те, чи відомі інструктору випадки, коли відсутність навичок або турнікета могла коштувати людині дуже дорого. Чуйков сказав, що знає про такий інцидент.

Він розповів, що одного разу під час блекауту у Львові маршрутка переїхала дівчині ногу. Перехожий, який підбіг до неї першим, побачив сильну кровотечу й спробував використати власний ремінь як турнікет. Проте він не зміг зробити це.

На щастя, поруч опинилась жінка, яка мала два сертифіковані турнікети. Вона наклала один з них і зупинила кровотечу в постраждалої.

Після того журналіст запитав, чи часто можуть не працювати саморобні турнікети.

Я б сказав навіть жорсткіше: вони майже не працюють. Є американське дослідження, яке це добре демонструє. У ньому брали участь 102 людини: чоловіки й жінки різного віку. Через кілька місяців після навчання Stop the Bleed, їхні навички вирішили перевірити – вони мали накласти імпровізований турнікет. В результаті, це зробити за 1 хвилину не вдалося нікому. Третина учасників використала на це 2 хвилини й більше. Натомість якісний сертифікований турнікет наклали усі учасники без винятку за 1 хвилину,

– розповів Чуйков.

Він уточнив, шанс, що імпровізований турнікет справді спрацює, – дуже низький.

Інструктор розповів, що під час тренінгів просить людей озирнутися навколо й за 30 секунд знайти матеріали для імпровізованого турнікета. За його словами, це допомагає усвідомити, що під рукою немає нічого придатного й зрозуміти, що розраховувати на саморобні рішення небезпечно.

Чому турнікет має бути в кожного?

Чуйков назвав турнікет єдиним ефективним способом швидко зупинити критичну кровотечу з кінцівки. Він привів статистику Командування Медичних сил за 2025 рік, згідно з якою, 52% бойових поранень припадає на нижні кінцівки, а ще 17% – на верхні. Спеціаліст зазначив, що під час ударів по цивільних об'єктах люди отримують дуже схожі уламкові поранення.

Він розповів. що дуже важливо купувати лише перевірені засоби в спеціалізованих магазинах, які працюють із сертифікованою продукцією. Також треба, щоб продавці розумілися на тактичній медицині й не продавали сумнівні вироби.

Чуйков уточнив, що люди часто показують йому турнікети дуже низької якості, які знайшли в інтернеті. Інструктор зазначив: "ризикувати життям заради економії у 300-500 гривень в такій ситуації точно не варто".

Також він відповів на питання про те, який ключовий фактор стримує українців від проходження навчання.

У мене навіть є для цього своя назва. Це український національний вид спорту – "сподіватися на краще". Люди не хочуть думати про погані сценарії. А якщо й думають, то переконують себе: "зі мною цього не станеться", "обійдеться", "хтось інший допоможе"… Вкотре наголошую: не варто чекати моменту, коли страх або смерть близьких стане ключовим стимулом придбати турнікет і прийти на навчання,

– закликав Чуйков.

Інструктор додав, що кожна людина має вміти надати допомогу собі й близьким і мати усі необхідні для цього засоби.