Перша у світі диверсія з використанням артилерії, – експерт про спецоперацію СБУ

Стали відомі подробиці унікальної операції СБУ, яка першою у світі провела диверсію з використанням артилерії. Про це пише політолог Олексій Голобуцький, аналізуючи документальний фільм, який 8 грудня вийшов в ефірі одного з телеканалів.

Експерт пише про березень 2022 року, коли під час наступу на Київ, СБУ рознесла пункт управління росіян, який ті облаштували у своєму тилу, на Поліссі.

Унікальність цієї операції в тому, що вперше у світовій історії важкі 152-міліметрові гармати перекидали на диверсійному рейді у безпосередній близькості до ворога. Як підкреслює голова спецслужби Василь Малюк, спецпризначенцям вдалося під носом у ворога непомітно перемістити артилерію в "сіру зону", звідки вона вдарила по штабу росіян,

– акцентує політолог.

Голобуцький вважає, що команді Василя Малюка в СБУ вдалося спланувати та реалізувати ряд диверсійних спецоперацій, які серйозно ускладнили для ворога ситуацію під Києвом та стали одним з факторів, що змусив його відступити. "У тиловому пункті ворога був знищений не тільки офіцерський склад росіян, але і 48 одиниць техніки, 45 машин зі снарядами та запаси палива. Детонація відбувалась понад 2 дні. Зайве говорити, що всі ці сили й засоби були потрібні росіянам для наступу на Київ. Повний задум операції знали тільки Малюк та генерали "Хантер" і Горбатюк", – підкреслює експерт.

"Ця операція тільки одна зі сторінок оборони Києва. ЦСО "А" та 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ реалізували і багато інших важливих спецоперацій в перші тижні війни, щоб примусити ворога відійти до кордону. Це, зокрема, мінування логістичних артерій, підриви мостів та нищення російських колон. Втім, очевидно, що деталі багатьох операцій будуть засекречені до завершення боїв", – резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, що про унікальну диверсійну операцію з використанням артилерії широкому загалу стало відомо з документального фільму "Лігво ворога. Ліквідація" з документального циклу "СБУ. Спецоперації перемоги", який 8 грудня вийшов на каналі 1+1.

