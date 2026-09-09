Перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко написала заяву про відставку

У середу, 9 вересня, Марія Вдовиченко, яка була першою заступницею генпрокурора Кравченка, написала заяву про відставку з посади. Рішення, вочевидь, не востанню чергу спричинене розслідуванням справи "Карфаген".

Про відставку Вдовиченко повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора.

Які подробиці?

Слід зауважити, що будь-яка інформація про Вдовиченко наразі відсутня в розділі "Керівництво" на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора.

Раніше НАБУ та САП повідомили про викриття п'ятьох членів злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора. Учасники схеми систематично отримували неправомірну вигоду за сприяння діяльності мережі шахрайських колцентрів.

Крім того, вони легалізували понад 42 мільйони гривень, вкладаючи кошти у нерухомість, зокрема апартаменти в Карпатах, купуючи коштовності та розміщуючи гроші на рахунках родичів.

Під час обшуків у самої Вдовиченко слідчі антикорупційних органів знайшли в неї коштовні годинники Rolex. За даними слідства, їх подарував на день народження співробітник ОГП Сергій Кропива, який отримав підозру від НАБУ та САП.

Що кажуть у Центрі протидії корупції?

У ЦПК нагадали, що саме Вдовиченко підписувала процесуальні документи у справі проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, яку називають сфабрикованою.

Також Вдовиченко пов'язують із родинним зв'язком із людиною, яка, за наведеними даними, зрадила Україну та нині обіймає керівну посаду у військовій прокуратурі Росії.

Крім того, за інформацією джерел "Української правди", під час обшуків у Вдовиченко нібито виявили матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками антикорупційних органів, членами їхніх родин та підлеглими.