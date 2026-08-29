Перше влучання у Милі було по складу боєприпасів, якого там не мало бути, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія влучила по селу Мила на Київщині у місце зберігання боєприпасів Сил оборони. Після атаки почалася масштабна детонація снарядів, мін, дронів та іншого озброєння.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі. Що розповів Зеленський про надзвичайну ситуацію на Київщині? За його словами, перше влучання припало на місце зберігання боєприпасів Сил оборони України. Зеленський наголосив, що такі склади не повинні були розташовуватися поруч із житловими районами. Президент назвав масштаб події значним і наголосив на необхідності оперативно встановити всі обставини.