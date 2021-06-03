Перші 1 000 метрів: на Виноградарі триває будівництво метро

У деяких ЗМІ з'явилася неправдива інформація щодо термінів будівництва метро на Виноградар. У ПАТ "Київметробуд" фахівці не надавали журналістам таких коментарів.

Спорудження двох станцій – "Мостицької" та "Проспекту Правди" – продовжується. Попри виклики пандемії, "Київметробуд" докладає максимум зусиль для ефективного виконання плану робіт.

Тунелепрохідницький щит, який рухається від майбутньої станції "Мостицька" до станції "Сирець", підійшов до відмітки у 1 000 метрів. Ведеться підготовка демонтажної камери для прийому обладнання та початку проходки другого тунелю.

"Були періоди, коли працівники бригадами йшли на самоізоляцію через випадки коронавірусу. Також вирішувалися моменти з приїздом німецьких фахівців та доставкою обладнання з-за кордону. Зараз робимо все, щоб надолужити деяке відставання й наприкінці 2021 року відкрити станцію", – пояснив заступник директора з будівництва ПАТ "Київметробуд" Сергій Полянський.

Водночас на "Проспекті Правди" зараз відбуваються роботи з перенесення комунікацій. Ведеться будівництво перегінних тунелів.

Нагадаємо, що на нових станціях метро будуть працювати близько 150 фахівців. Очікуваний пасажиропотік становитиме 100 тисяч пасажирів щоденно. Також для повноцінної роботи лінії та графіка поїздів закуповують 50 нових вагонів. Гроші на новий рухомий склад виділив Європейський банк реконструкції та розвитку.