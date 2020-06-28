Унікальний проєкт розпочали у Львові. Там мешканці багатоквартирних будинків першими в Україні почали окремо сортувати органічні відходи. Пілотний проєкт виявився успішним. Тож невдовзі у місті побільшає контейнерів з написом "Органіка".

Це, зокрема, дозволить щомісяця економити кілька тисяч гривень на вивезенні сміття. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Мешканці одного з львівських ОСББ щоранку викидають органічне сміття в окремий контейнер: його встановили ще наприкінці травня. За цей час зібрали понад півтори тонни відходів.

Економія для будинку склала близько 2 тисячі гривень. Сортування органічних відходів зменшило навантаження на контейнер "Змішані відходи", який ми оплачуємо на орієнтовно таку суму,

– пояснив голова ОСББ Тарас Колодій.

Туди, окрім фруктів, овочів та іншої їжі, скидають і скошену траву або опале листя. А завдяки конструкції контейнера відходи не гниють і не виділяють неприємного запаху. Таку інновацію вирішили спробувати й мешканці 4 інших львівських ОСББ.

Із органіки виготовляють компост

Контейнери з позначкою "Органіка" вивозять двічі на тиждень спеціально облаштовані сміттєвози. Пункт призначення — компостувальна станція.

Спершу техніка завантажує органічне сміття в компост-контейнер. Там його знезаражують впродовж 70 годин, аби знищити шкідливі бактерії. Далі, за словами директора КП "Зелене місто" Святослава Євтушенка запускається аератор: він все перемелює, перемішує, насичує повітрям та вологою.

Треба слідкувати за процедурою і внесенням корисних бактерій, які необхідні для зменшення запаху і для пришвидшення процесу компостування,

– наголосив він.

В результаті такого процесу, який загалом триває 8 тижнів, відходи перетворюються на добриво. "Компостоване – це вже органічне добриво, яке буде передаватися для удобрення клумб, насаджень, парків, скверів, роздаватися безкоштовно мешканцям", – розповів Євтушенко.



Органічні відходи відправили на переробку / Скриншот з відео

Тож тепер львів'яни отримують добриво замість відходів, які безвідповідально викидають у інших містах. Через такі плюси переробки у Львові вдвічі збільшать кількість контейнерів для органічних відходів.