За даними ЗМІ, інцидент стався на полігоні "Гожський" у Гродненському районі. Там відбулося сходження двох парашутистів зі згасанням купола одного з парашутів.

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Внаслідок інциденту загинуло двоє військовослужбовців збройних сил Росії – офіцер та солдат строкової служби,
– мовиться у повідомленні.

Російських десантників направили до Білорусі

  • Російське міноборони повідомило, що на територію Гродненської області Білорусі направили російських десантників. Метою такого рішення є начебто спільні тактичні навчання із підрозділами білоруських збройних сил.
  • Окрім того, до навчань залучили літаки Іл-76 військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії.

Допис BYPOL:

Перші втрати російської армії на західному напрямку.

За інформацією BYPOL, сьогодні, при здійсненні висадки десанту російських ПДВ на полігоні "Гожський" у Гродненському районі, відбулося сходження двох парашутистів із згасанням купола одного з парашутів.

Внаслідок інциденту загинуло двоє військовослужбовців збройних сил РФ – офіцер та солдат строкової служби.