Перший день роботи аеропортів: як це було у фото і відео
5 червня в Україні відновили внутрішнє авіасполучення. З аеропорту "Бориспіль" перші 2 авіарейси відправляться до Одеси та Дніпра. Як все відбувається – дивіться далі.
Перші 2 рейси здійснюються компаніями МАУ та WindRose. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.
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Пасажири очікують на свій рейс в аеропорту, дотримуючись всіх правил карантину. Інших людей в приміщення не впускають, виняток є лише ті, які супроводжують неповнолітню дитину.
Під час брифінгу представники аеропорту та однієї з авіакомпаній сказали, що не сподівались на швидке відкриття авіаперельотів, тому готувались до відновлення в посиленому режимі. Однак правила поводження в аеропорту зробили з адаптацією до європейських стандартів.
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Обмеження в аеропортах і літаках: головне
- Доступ до терміналів аеропорту має бути максимально обмеженим для пасажирів, членів екіпажу і персоналу.
- Потрібно запровадити фізичне дистанціювання у 1,5 метра між людьми, посилені гігієнічні процедури і прибирання.
- Запобігання утворення черг у місцях із високою концентрацією пасажирів.
- Запровадження електронних альтернатив процесам, зокрема мобільна реєстрація, безконтактна посадка тощо.
- Усі в аеропорту мають носити захисні маски. Персонал також має бути в захисних рукавичках.
- Рекомендується проводити температурний скринінг пасажирам, які відлітають та прибувають у термінал.
- Для доставки пасажирів до літаків Державіаслужба радить експлуатантам збільшити кількість автобусів.
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