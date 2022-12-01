Чекаємо вдома: перший депортований українець оформив посвідчення для повернення із Росії

Незаконно депортований до Росії українець 1 грудня оформив посвідчення на повернення додому. Це перший такий документ, виданий у межах експериментального проєкту.

Працівники Державної міграційної служби оформили перше посвідчення на повернення в Україну депортованого під час повномасштабної війни нашого громадянина. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

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Окупанти депортували понад мільйон українців

У МВС наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення понад 1 000 000 українців з тимчасово окупованих територій були примусово депортовані. Загарбники вилучили, викрали або ж знищили документи людей, що підтверджують громадянство нашої держави.

Українці, рідні яких втратили українські документи, стали заручниками та були насильно вивезені на територію держави-агресора, можуть звернутися до територіального органу ДМС і оформити своїм рідним посвідчення на повернення в Україну,

– підкреслили у міністерстві.

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Як оформити посвідчення на повернення з Росії

У Державній міграційній службі розповіли, що посвідчення на повернення в Україну оформлятимуть особам, інформація про яких є в Єдиному державному демографічному реєстрі або інформаційних системах ДМС. Якщо Однак, дітям документи оформлюють незалежно від наявності даних у реєстрах.

Передбачено, що оформлення та передача посвідчень на повернення в Україну для осіб, які примусово були вивезені на територію Росії і втратили свої документи, може здійснюватися без їхньої особистої присутності, а лише за зверненням їх близьких осіб, законних представників або Мінреінтеграції.

Як оформити посвідчення:

Одному з батьків або іншому законному представнику (для громадян віком до 18 років), а для повнолітніх – члену сім'ї потрібно звернутися до територіального органу ДМС;

якщо у депортованого немає родичів в Україні або ж вони перебувають на тимчасово окупованих територіях, посвідчення можливо оформити за офіційним зверненням Мінреінтеграції до міграційної служби;

після перевірки інформації у відповідних реєстрах та ідентифікації особи видають посвідчення на повернення в Україну.

Державна міграційна служба України робитиме усе можливе для того, аби даний експериментальний проєкт став успішним. Щоб люди, які насильно були вивезені до РФ, отримали шанс повернутися додому, навіть не маючи при собі паспортних документів. Сподіваємося, що посвідчення на повернення особи в Україну полегшить для них цей нелегкий шлях,

– наголосили в ДМС.

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Оформлення посвідчення єта здійснюється упродовж п'яти робочих днів із дня подання заяви-анкети встановленого зразка. Термін дії документа – до 3 місяців.