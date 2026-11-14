Перший в історії США сенатор-мусульманин і "краш" з TikTok: хто такий Абдул Ель–Сейєд

Дональд Трамп називав його "джихадистом" та обіцяв не допустити до Сенату, але американські виборці вирішили інакше.

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На проміжних виборах 3 листопада демократ Абдул Ель-Сейєд переміг республіканця Майка Роджерса у Мічигані, ставши першим мусульманином, обраним до Сенату США. Причому сталося це у штаті, де ще два роки тому перемогу, під час президентських виборів, здобув сам Трамп.

Абдул Ель-Сейєд зумів перемогти не лише республіканців, а й навіть частину демократичного естеблішменту.

Протягом кампанії він зіткнувся із запеклим спротивом частини власної партії, звинуваченнями в антисемітизмі та багатомільйонними витратами політичних опонентів на рекламу проти нього. І все ж колишній медичний чиновник із Детройта, який раніше не обіймав жодної виборної посади, сьогодні готується до роботи у Вашингтоні.

24 Канал розповідає, хто такий Абдул Ель-Сейєд, який шлях він пройшов до крісла сенатора та чому його кампанія та перемога спричинили настільки бурхливу реакцію всередині американської політики.

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Перший в історії США сенатор-мусульманин: політичний шлях Абдула Ель-Сейєда

Майбутній сенатор народився 31 жовтня 1984-го року в місті Рочестер-Гіллз, штат Мічиган, у родині єгипетських іммігрантів. Його батько Мохамед переїхав до США заради навчання в місцевому університеті, а після розлучення виховував сина разом із другою дружиною Жаклін, чия родина живе в Мічигані ще з 19 століття. Тому попри єгипетське походження, Ель-Сейєд неодноразово наголошував, що він такий самий мічиганець, як і решта місцевих жителів.

Змалку Абдул демонстрував неабиякі здібності в навчанні. У школі він був капітаном одразу трьох спортивних команд, а згодом вступив до Мічиганського університету, де вивчав біологію та політологію. У 2007-му році його навіть обрали виголосити промову на випускній церемонії, де серед почесних гостей був сам колишній президент США Білл Клінтон, представник Демократичної партії.

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Білл Клінтон вітає майбутнього сенатора від Мічігана зі врученням диплому / Скріншот

Пізніше Ель-Сейєд отримав престижну стипендію, завдяки якій навчався в Оксфорді, де здобув докторський ступінь у галузі громадського здоров'я, а також медичний диплом Колумбійського університету. Щоправда, практикуючим лікарем він так і не став, вирішивши присвятити себе виправленню системних проблемам в американській медичній системі.

Як розповідав сам Ель-Сейєд, змінити професію його змусив випадок під час медичної практики. Одного разу до лікарні потрапила бездомна жінка з травмою голови, яку медики спочатку збиралися виписати без належного обстеження. Ель-Сейєд наполіг на госпіталізації, після чого в пацієнтки виявили одразу кілька тяжких захворювань. Попри лікування, жінка згодом сама вирішила піти, а вже за два тижні він побачив її непритомною у вагоні метро.

Саме цей випадок переконав Абдула Ель-Сейєда, що проблема американської медицини полягає не лише в доступі до лікування, але й у нездатності системи допомогти людям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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Абдул Ель-Сейєд на передвиборчому мітингу / Фото – Facebook

Вже у 2015 році він очолив департамент громадського здоров'я Детройта, який тоді відновлював роботу після банкрутства міста. А ще трохи згодом Ель-Сайєд вже керував системою охорони здоров'я округу Вейн, де в тому числі займайся розв'язанням проблеми боргів американців за медицину.

Перша спроба потрапити до Сенату виявилася провальною. У 2018-му році він балотувався в губернатори Мічигану, де навіть заручився підтримкою відомого лівого політика Берні Сандерса, але зрештою програв праймеріз демократів.

Втім, від своїх політичних амбіцій Ель-Сейєд не відмовився. І через вісім років повернувся з програмою, яка поставила його в прямий конфлікт уже не лише з республіканцями, але й із впливовою частиною власної Демократичної партії.

Боровся одразу з двома партіям: як Ель-Сейєд кинув виклик старому істеблішменту в США

За своїми політичними поглядами Абдул Ель-Сейєд належить до крайнього лівого, так званого "прогресивного крила" Демократичної партії. Як і інший відомий американський політик-мусульманин Зохран Мамдані.

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Він виступає за запровадження загального державного медичного страхування, відомого як Medicare, підвищення податків для мільярдерів та обмеження впливу великих корпорацій на американську політику.

Не дивно, що серед його головних союзників опинилися сенатор Берні Сандерс, конгресвумен Александрія Окасіо-Кортес і Рашида Тлаїб – лідери ультралівого крила демократів. Їх підтримка дала підстави опонентам політика для потужної критики та звинувачень ледь не у прихильності до комунізму.

Ель-Сейєд разом з Берні Сандерсом / Фото – Facebook

Втім, найбільші конфлікти навколо фігури Ель-Сейєда викликала його позиція щодо Ізраїлю. Політик відкрито звинувачує ізраїльську владу в геноциді палестинців у Секторі Гази та виступає за припинення американської військової допомоги Єрусалиму.



Цю позицію активно підтримують американські прогресисти, однак водночас це робить його зручною мішенню для впливового проізраїльського лобі всередині американських партій, причому – одразу обох.

Особливо гостро цей конфлікт проявився під час демократичних праймеріз у Мічигані. Головною суперницею Ель-Сейєда стала конгресвумен Гейлі Стівенс, яку підтримували губернаторка штату Гретхен Вітмер, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер та інші представники партійного керівництва.

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На додачу пов'язані з ізраїльським лобі структури витратили понад 30 мільйонів доларів на підтримку Стівенс, намагаючись не допустити перемоги її конкурента.

Та зрештою гроші не допомогли, і вже 4 серпня Ель-Сейєд таки здобув перемогу на праймеріз, отримавши 48,45% голосів проти 47,55% у Стівенс. Таким чином, колишній чиновник середньої ланки, який ніколи не обіймав високої виборчої посади, зумів обійти досвідчену конгресвумен, в кампанію якої ще й вливали купу донорських грошей.

Але на цьому внутрішньопартійна боротьба не закінчилася. Всього за два дні до загальних виборів Стівенс несподівано оголосила, що підтримує республіканця Майка Роджерса.

Скандальна заява демократки Гейлі Стівенс про підтримку республіканця:

Своє рішення вона пояснила конфліктом з Ель-Сейєдом через його передвиборчу кампанію та співпрацею кандидата-демократа з лівим стрімером Хасаном Пайкером, відомим скандальними висловлюваннями про Ізраїль.

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Це спричинило справжній скандал серед демократів. Навіть Чак Шумер, який раніше підтримував Стівенс, назвав її вчинок "огидною зрадою".

Дональд Трамп одразу скористався ситуацією і навіть публічно похвалив Стівенс за підтримку республіканця. А ще напередодні виборів оголосив про припинення фінансової допомоги США для Ізраїля, намагаючись вибити козирну карту з рук прогресистів.

Не допомогло. Адже Абдул Ель-Сейєд переміг і республіканця, отримавши 52,5%, за нього віддали свій голос понад 2,5 мільйона американців.

"Сколихнув мережу": Абдул Ель-Сейєд став інтернет-сенсацією / Скріншот Х

До речі, одним з факторів перемоги стала мобілізація електорату в соцмережах, в чому раніше були успішні трампісти. Абдул Ель-Сейєд став дуже популярним в інтернеті та був проголошений "крашем".

Сам політик цьому захопленню активно підігрував і не менш активно експлуатував свій образ. У цьому йому допомогла сама Тейлор Свіфт – найпопулярніша співачка світу дозволила Ель-Сейєду використовувати свої пісні під час кампанії. А сам політик натхненно танцював під її хіт ou Belong With Me.

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Майбутній сенатор танцює під Тейлор Свіфт – дивіться відео:

Його спортивна фігура та фірмові футболки, які підкреслюють статуру та м'язи, стали предметом обю'єтивації та сексуалізації, зацікавивши як жіночу, так і чоловічу аудиторію. Тому кандидата-мусульманина підтримали навіть представники спільноти ЛГБТК+, а меми з Ель-Сейєдом стали вірусними в Х, ТікТоці та інших соцмережах.

Перемога Ель-Сейєда продемонструвала, що навіть підтримка партійного керівництва, десятки мільйонів доларів донорських коштів та особисте втручання президента США не гарантують бажаного результату на виборах.

Водночас історія Мічигану показала, наскільки глибоким став розкол і всередині Демократичної партії. Адже поки одні демократи намагалися не допустити Ель-Сейєда до Сенату, інші побачили в ньому представника нового покоління американських політиків.

"Джихадист" та прихильник терактів 11 вересня: як Дональд Трамп намагався очорнити Ель-Сейєда

Варто розуміти, що республіканці намагалися зупинити Ель-Сейєда далеко не лише через його політичні погляди.



Республіканський кандидат Майк Роджерс і Дональд Трамп нічого не змогли протиставити перемозі пана Абдула Ель-Сейєда / Фото – Facebook

Одним із головних аргументів проти демократа стало його мусульманське походження, яке команда Дональда Трампа активно використовувала для залякування американських виборців. Причому сам президент традиційно для себе особливо не добирав слів у своїх висловлюваннях, намагаючись розіграти карту ксенофобії.

Пост Дональда Трампа, за допомогою якого він намагався "збити" Аль-Сейєда, але лише додав йому популярності та мобілізував електорат:

До прикладу, неодноразово Трамп назвав Ель-Сейєда "джихадистом" і членом організації "Брати-мусульмани" – відомої ісламської радикальної організації. А згодом дійшло до того, що президент США навіть ганебно порівняв його з терористами, які здійснили атаки 11 вересня 2001-го року.



І це були далеко не поодинокі нападки, адже, за підрахунками The Washington Post, республіканці витратили близько 46 мільйонів доларів на політичну рекламу, в якій експлуатували теми ісламського радикалізму, тероризму та терактів 11 вересня.

Втім, захищати Ель-Сейєда взялися навіть ті демократи, які раніше могли не поділяли його політичних поглядів. Зокрема, колишній президент Барак Обама під час фінального мітингу в Детройті порівняв нападки на кандидата з кампанією проти самого себе, коли його противники поширювали неправдиві чутки про походження та релігію майбутнього президента.



Барак Обама активно лобіював обрання Ель-Сейєда сенатором від Мічігану. Експерти в цьому вбачають намагання "нормалізувати" політика та переконати його відмовитись від радикальної риторики / Фото – Facebook

Тактика республіканців не спрацювала. На виборах 3 листопада Ель-Сейєд випередив Майка Роджерса приблизно на 7%. Особливо показовою стала ситуація в Дірборні – місті з широкою арабоамериканською громадою, де у 2024-му році переміг Трамп. Цього разу виборці віддали переконливу перевагу демократу.

Причому в своїй переможній промові Абдул Ель-Сейєд не відмовив собі в задоволенні потролити політичних противників. Зокрема, він звернувся до віцепрезидента Джей Ді Венса (який активно "топив" проти Абдула під час кампанії), нагадавши, що саме йому за посадою доведеться приводити нового сенатора до присяги. А Трампу, який постійно перекручував його ім'я, запропонував після інавгурації називати його просто "сенатором".

Тролінг від переможця:

До речі, дісталося від Ель-Сейєда не лише американським політикам, але й британським журналістам. У день виборів 3 листопада він посварився з кореспондентом Sky News Джеймсом Метьюзом, який намагався поставити йому кілька незручних запитань.

Демократ заявив, що не збирається балотуватися у Великій Британії, а тому його зовсім не цікавить думка британських виборців. Коли журналіст нагадав, що Sky News має міжнародну аудиторію, Ель-Сейєд іронічно відповів, що телеканал дивляться "десь п'ятеро людей".

Відео суперечки швидко розлетілося соцмережами та викликало обурення у Великій Британії. Зокрема, відомий телеведучий Пірс Морган назвав поведінку політика жалюгідною та зверхньою, адже сам він навчався в британському Оксфорді та навіть колись писав для The Guardian, отже, й міг би з більшою повагою ставитися до британських журналістів.

Сварка Абдула Ель-Сейєда та Джеймса Метьюза – дивіться відео:

Для самих демократів ця перемога стала ще й важливим прецедентом у внутрішньопартійних дискусіях. Адже Ель-Сейєд продемонстрував, що навіть у конкурентному штаті можна перемагати з відверто лівою програмою, не відмовляючись від непопулярних серед частини партійної верхівки позицій.

Тепер перед Ель-Сейєдом постає значно складніше завдання. Адже одна справа – перемогти Дональда Трампа та його союзників на виборах, особливо в момент, коли більшість їх просто ненавидить через постійні провали. Та зовсім інша – домогтися реалізації власних політичних обіцянок у Вашингтоні, особливо коли йдеться про реформування американської медицини, підвищення податків для мільярдерів та перегляд відносин США з Ізраїлем – одних з найбільш суперечливих тем всередині Сполучених Штатів.

Зрештою, за вісім років Ель-Сейєд пройшов шлях від невдалого кандидата в губернатори до першого сенатора-мусульманина в історії Сполучених Штатів. Але тепер йому доведеться довести, що він здатен не лише перемагати політичний істеблішмент, але й змінювати систему зсередини.