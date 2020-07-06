Авіакомпанія Ryanair 6 липня 2020 року виконала перший регулярний рейс з Італії в Україну, доставивши пасажирів з італійського Бергамо в аеропорт "Бориспіль".

У ірландського лоукостера ще заплановані рейси з Риму в Київ, з Болоньї у Львів, з Бергамо і Болоньї в Одесу, з Бергамо у Харків. Про це повідомили у Avianews.

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Окрім цього Ryanair розширить маршрутну мережу з Італії в Україну до 11 напрямів, за якими лоукостер виконуватиму 28 рейсів на тиждень.

Рейси між Україною та Італією

Київ:

Бергамо – з 6 липня 4 рази на тиждень.

Рим (Ф'юмічіно) – з 6 липня 5 разів на тиждень.

Болонья – з 7 липня, 3 рази на тиждень.

Катанія – з 7 липня 2 рази на тиждень.

Львів:

Болонья – з 6 липня 2 рази на тиждень.

Бергамо – з 7 липня 2 рази в тиждень.

Рима (Ф'юмічіно) – з 8 липня 2 рази в тиждень.

Одеса:

Болонья – з 6 липня 2 рази на тиждень.

Бергамо – з 6 липня 2 рази на тиждень.

Рим (Ф'юмічіно) – з 8 липня 2 рази на тиждень.

Харків:

Бергамо – з 6 липня 2 рази на тиждень.

Для пасажирів нічого не зміниться. Вони, як і раніше, зможуть отримувати ті ж послуги та на тих же умовах, які надає Ryanair.

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Перед бронюванням перельоту пасажирам треба враховувати можливість зміни розкладу через комерційні причини або через можливі заборони влади. Також треба враховувати, що Італія не відкрила свої кордони для громадян України.

Що відомо про відкриття кордонів в ЄС? З 1 липня ЄС дозволив в'їзд громадянам 14 країн: України у списку немає. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів. У список можуть як додавати нові країни, так і виключати попередні.

Якщо ситуація з пандемією в Україні покращиться, то є ймовірність, що Європа дозволив нашим громадянам в'їжджати на свою територію.

Категорії населення, кому дозволений в'їзд:

► Громадяни ЄС і члени їх сімей.

► Люди, які мають посвідку на проживання в ЄС і члени їх сімей.

► Дипломати.



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