Перший українець серед архонтів Вселенського Патріархату

В рамках свого візиту в Україну з нагоди святкування 30-ї річниці Незалежності нашої держави Вселенський Патріарх Варфоломій присвоїв титул архонта меценату Православної Церкви України Андрію Мацолі. Таким чином Андрій Мацола став першим українцем серед архонтів Вселенського Патріархату.

Урочиста молитва та церемонія вручення відзнаки відбулися в Митрополичому домі – резиденції Предстоятеля Православної Церкви України.

Його Всесвятість зазначив, що Церква-Мати впродовж багатьох століть по всьому світу відзначає достойних людей цією високою нагородою: "Материнська Церква Константинополя з візантійських часів, тобто впродовж багатьох століть, удостоює честі окремих осіб, які роблять значний внесок в її розвиток, надаючи все те, що вони можуть дати Церкві: чи то матеріальні блага, чи моральні".



Урочиста молитва та церемонія вручення відзнаки відбулися в Митрополичому домі

Титул архонта присвоюється Його Всесвятістю Вселенським Патріархом за видатне служіння Церкві добре відомим, видатним та шанованим лідерам Православної Церкви. Зазвичай, це також одні з найвпливовіших людей в громадах. Найбільше архонтів – в США та Канаді. В США, де їх трохи більше 700 чоловік, вони об’єдналися в Орден Святого Апостола Андрія. В 1986 році цей орден заснував "Нагороду Афінагора з прав людини", лауреатами якої в різні роки були 39-й Президент США Джиммі Картер, 41-й Президент США Джордж Буш і його дружина Барбара Буш, 46-й і діючий сьогодні Президент США Джозеф Байден, лауреат Нобелівської премії миру Михайло Горбачов, Матір Тереза з Калькутти та інші.



Титул архонта присвоюється за видатне служіння Церкві

Відзначаючи Андрія Мацолу, Його Всесвятість також наголосив, що нагородження відбулося за поданням Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфаній.



Андрія Мацолу відзначили титулом архонта

"Ми, обидва Предстоятелі, хочемо відзначити Вас і хочемо подякувати за те, що Ви намагаєтеся створити міцне підґрунтя для цієї молодої Церкви, яка ще тільки зароджується і розвивається, і Ви якраз є серед тих людей, завдяки яким вона почала своє життя і живе, – додав Його Всесвятість. – Я молюся за те, щоби Бог допомагав Вам. Вітаю Вас та бажаю вам всього найкращого і Божого благословіння".