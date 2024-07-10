Першу книгу про Валерія Залужного вже можна замовити на сайті видавництва

У Харківському книжковому видавництві Vivat виходить перша книга про Головнокомандувача ЗСУ 2021 – 2024 років Валерія Залужного. Передзамовлення вже відкрито. Очікується, що сама книга з’явиться у продажу з 19 серпня.

Про це йдеться на сайті видавництва. Автором книги "Залізний генерал. Уроки людяності" виступила Людмила Долгоновська, яка у 2021 – 2023 роках працювала радницею зі стратегічних комунікацій Головнокомандувача ЗСУ.

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Про що книга "Залізний генерал. Уроки людяності"

"Книга "Залізний генерал. Уроки людяності" – це нонфікшн, з якого ви почуєте про Валерія Залужного як особистість та військового професіонала, й отримаєте унікальні уроки лідерства із описом реальних ситуацій з початку повномасштабного вторгнення. У книзі "Залізний генерал" Людмила Долгоновська надає близький погляд на життя Головнокомандувача Збройних Сил України у 2021 – 2024 роках, під керівництвом якого українські воїни зустріли ворога із початком повномасштабного вторгнення російської армії, та водночас описує перші кроки у кар'єрі Залужного, що сформували особистість майбутнього Героя російсько-української війни", –розповідається про книгу на сайті видавництва.

У Vivat зазначають, що перша книга про Валерія Залужного розповідає про життя Залізного генерала від дитинства і навчання до становлення як військового професіонала й ухвалення доленосних рішень, завдяки яким у лютому 2022 року Україні вдалось поховати міф про непереможність російської армії та елітних підрозділів ворога.

Людмила Долгоновська не лише описує знакові етапи в роботі Валерія Залужного під час повномасштабної війни, але й супроводжує біографічні факти важливими цитатами та коментарями наближених людей, що надають новий погляд на постать колишнього Головнокомандувача.

Книга описує становлення Валерія Залужного, підготовку до повномасштабного вторгнення і перші тижні великої війни. У ній я також ділюся уроками, що їх я засвоїла від цієї видатної людини – уроки професійності, лідерства, комунікації, управління, а головне – людяності. Звісно, це мої спостереження, суб'єктивний погляд, але він підкріплений спілкуванням з рідними Валерія Федоровича – дружиною, братом, дітьми; побратимами генерала на різних етапах служби, колегами. І, безперечно, спілкуванням із самим героєм книги у ті нечасті хвилини, коли випадала можливість поговорити про щось, окрім службових питань,

– написала Людмила Долгоновська на своїй сторінці у фейсбуці.