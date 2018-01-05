Персоналу Білого дому заборонили користуватись особистими мобільними

Гостям та співробітникам Білого дому заборонили використовувати особисті мобільні телефони під час перебування у західному крилі резиденції президента США.

Обмеження почне діяти із початку наступного тижня, йдеться у повідомленні прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

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Безпека і недоторканність технологічних систем Білого дому є пріоритетом адміністрації Трампа, тому починаючи з наступного тижня в Західному крилі більше недозволені особисті пристрої – ні гостям, ні персоналу,

– зазначила Сандерс.

Вона зазначила, що співробітники зможуть продовжувати свою роботу на робочих пристроях.

Агентство Bloomberg пише, що службовці вже стурбовані тим, що у разі нагальної потреби їхні рідні чи близькі не зможуть з ними зв’язатись.

Як зазначає видання, заборони вимагав керівник апарату Білого дому Джон Келлі з міркувань безпеки, пояснивши, що до бездротової мережі Західного крила підключено забагато пристроїв, при цьому особисті смартфони недостатньо захищені від злому.

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До слова, Дональд Трамп неодноразово скаржився про витік інформації в ЗМІ. Щоправда, в президентському апараті запевнили, що таке без пекове рішення з витоками зовсім не пов’язане.