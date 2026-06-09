Президент Чехії Петер Павел провів зустріч із командиром українського батальйону "RUGBY TEAM"

Командир батальйону безпілотних систем "RUGBY TEAM" 129-ї окремої важкої механізованої бригади Євгеній Дудка під час візиту до Чехії зустрівся з Президентом країни Петером Павелом.

Про це повідомив Медіацентр Сухопутних військ. Деталі передає 24 Канал.

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Що відомо про зустріч?

Президент Чехії Петер Павел – бойовий генерал, колишній очільник Військового комітету НАТО та один із найактивніших міжнародних партнерів України.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу підтримку України, внесок Збройних Сил України у безпеку Європи та розвиток співпраці між українським і чеським народами.

Командир батальйону "RUGBY TEAM" Євгеній Дудка висловив вдячність президенту Чехії та громадянам країни за послідовну допомогу Україні, підтримку українських військових і, зокрема, його підрозділу.

Після спілкування з президентом, військово-політичними елітами, волонтерами та журналістами Чехії особливо відчуваються щира підтримка й повага до Збройних Сил України та вдячність за нашу боротьбу не лише за Україну, а й за безпеку всієї Європи,

– зазначив командир.

Він також подякував Чехії за незмінну підтримку, чітку позицію та надійне партнерство в один із найскладніших періодів для України.

Зазначимо, що останнім часом Росія дедалі частіше використовує безпілотники, які залітають у повітряний простір країн Балтії та Фінляндії. На думку президента Чехії Петра Павела, такими діями Кремль перевіряє готовність і рішучість східного флангу НАТО.

Чеський лідер закликав союзників "дати Росії по зубах", наголосивши, що відсутність належної реакції лише заохочуватиме Кремль до подальшої ескалації та посилення тиску на країни Альянсу.