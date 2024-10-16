Проросійські наративи й реклама шахраїв: Кабмін просять заборонити екстрасенсів у телемарафоні

На сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція, що пропонує заборонити показ екстрасенсів в ефірі телемарафону та у випусках новин. Авторка зазначає, що це є рекламою шахраїв, а деякі з езотериків мають проросійські погляди.

Відповідна петиція авторства Наталії Яковлєвої з'явилася на сайті 12 вересня. Наразі вона зібрала понад 600 підписів з 25 тисяч необхідних.

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Петиція про заборону екстрасенсів в новинах

Наразі відомі українські телеканали часто запрошують багатьох відомих екстрасенсів та інших представників містичних вчень узяти участь у випусках новин або виступити в телемарафоні з метою поворожити на війну, зробити розклади таро і поділитися своїми "прогнозами" про майбутній перебіг подій на фронті або щодо обстрілу ворогом українських міст,

– пише Наталія Яковлєва.

Авторка петиції вважає, що демонстрація екстрасенсів, яких видають за справжніх експертів, "є злочином проти психологічного здоров'я нації та прямим пропагуванням магічного мислення серед населення України".

Ба більше, авторка петиції зазначає, що особливо небезпечними є екстрасенси з російським минулим, які часто "мають приховану (а іноді відкриту) проросійську позицію". Наталія зазначає, що вони завдають "великої психологічної та фінансової шкоди і без того травмованим війною людям".

"Тому неприпустимим є той факт, що за гроші українців їх успішно годують із телеекранів відвертою псевдонауковою маячнею від екстрасенсів, які до того ж маніпулюють думкою українських глядачів щодо своїх "надприродних здібностей", вводячи їх в оману", – акцентує вона.