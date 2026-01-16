Президент Чехії Петр Павел прибув до Києва

Вранці 16 січня у Київ приїхав чеський президент Петр Павел. Його зустрів очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Про це поінформували у відомстві, подробиці передає 24 Канал.

Що відомо про візит Павела до Києва?

Як зазначив Сибіга, Україна розраховує на ґрунтовний і продуктивний діалог, за участі Петера Павела та Володимира Зеленського.

Переговори мають посилити стратегічну взаємодію між країнами, розширити співпрацю в оборонній сфері та просунути спільні мирні ініціативи.

Міністрі закордонних справ Андрій Сибіга також висловив вдячність Чехії та її народу за підтримку України.

Нагадаємо, що свою робочу поїздку до України Петр Павел розпочав зі Львова. Там 15 січня він обговорив наслідки останньої російської атаки на місто та підкреслив стратегічне партнерство Чехії з Україною.

Варто зазначити, що Чехія надала Україні військову підтримку на суму близько 837 мільйонів доларів. Значну частину цієї допомоги становлять боєприпаси, зокрема, понад 3,7 мільйона артилерійських снарядів великого калібру.

Як Павел ставиться до України?