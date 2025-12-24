Символ Львівського ТБ: помер ведучий Петро Остапишин, який багато років вів "Концерт вітань"

У віці 77 років помер багаторічний диктор ТРК "Львів" і ведучий найстарішої програми львівського телебачення "Концерт вітань" Петро Остапишин. Його причину смерті наразі не повідомляють.

Петро Остапишин працював на Львівському телебаченні 38 років. Про це повідомив його колега Олег Климович, передає 24 Канал.

Що відомо про смерть диктора?

Диктор Львівського телебачення, ведучий програм "Концерт вітань" та "Кава по-львівськи" Петро Остапишин помер 23 грудня у віці 77 років.

Він залишиться у нашій пам'яті людиною високої культури, тонкого художнього смаку, справжньої інтелігентності й порядності,

– зазначив Климович.

Мер Львова Андрій Садовий висловив співчуття рідним Петру Остапишину та відзначив його внесок у львівське телебачення.

"Концерт вітань" був більше ніж традиція – це була людина-епоха, обличчя львівського телебачення, яка збирала біля екранів тисячі глядачів. Сумуємо та щиро співчуваємо родині,

– написав він.

Петро Остапишин був ведучим "Концерту вітань" протягом 38 років – від 1977 до закриття програми у 2018 році. Після завершення роботи на телебаченні він присвятив себе викладанню у львівській філії Національного університету культури та мистецтв.

