Але днями на господарів чекала приємна новина. Вона знайшлася за рік за понад 600 миль від дому.

Читайте також Справжній бенкет для "сосичок": господиня 8 такс повезла їх в кав'ярню й розсмішила мережу

Кішка повернулася додому через рік

У Фредеріктоні, штат Нью-Брансвік, завдяки групі небайдужих молодих людей було врятовано безпритульного кота. За повідомленням Oromocto and Area SPCA, молоді люди доглядали за котиком протягом кількох місяців, перш ніж принести його до притулку.

Ми одразу ж перевірили її на наявність мікрочипа. На нашу радість, сканер подав звуковий сигнал. Один телефонний дзвінок і людина, на яку було зареєстровано чип, розповіла нам дивовижну історію,

– йдеться в повідомленні.

Несподівано з'ясувалося, що кішка, на ім'я Берді, зникла зі свого будинку поблизу Оттави, провінція Онтаріо, рік тому.

Берді через рік повернулася додому до свого господаря / Фото з Facebook

Притулок повідомив, що домашнього улюбленця знайшли за 600 миль від його дому, і працівники притулку були спантеличені тим, як йому вдалося подолати таку відстань. Обставини подорожі тварини залишаються цілковитою таємницею.

На щастя, притулок підтвердив, що їм вдалося знайти власника тварини. Співробітники Oromocto and Area SPCA також повідомили, що сім'ю, яка планує поїздку до Оттави, підкинуть до дому.