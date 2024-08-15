Річ у тім, що ці тварини можуть бути небезпечними і в разі ваших неправильних дій – нападуть. Що ж робити при зустрічі зі зграєю собак – далі у матеріалі!

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Що робити при зустрічі зі зграєю собак?

У порадах з безпеки експерти рекомендують знайти безпечне місце, де спина буде захищена від потенційних зустрічей з тваринами. Дуже важливо заблокувати будь-які потенційні підходи, використовуючи підручні матеріали, такі як великі гілки, ящики або навіть особисті речі, такі як сумки. Можна навіть зняти сумки з плечей і покласти їх попереду, щоб посилити свій захист.

Не варто імітувати агресивну поведінку при зустрічі з безпритульними тваринами, оскільки це може ще більше їх спровокувати. Замість цього, рекомендується демонструвати спокійну поведінку, сигналізуючи, що ви не боїтеся і готові захищатися. Важливо уникати прямого зорового контакту з агресивними собаками, оскільки це може бути сприйнято як виклик. Важливо зберігати холоднокровність і не погрожувати.

Зберігайте спокій та реагуйте лише в тому разі, якщо тварини наближаються до вас. Дайте зрозуміти, що ви не нападаєте, а просто захищаєтесь.

Така взаємодія, як правило, не триває довго. Як тільки собаки ідентифікують людину як безпечну і підтверджують, що вона не має наміру вдиратися на їхню територію, вони втрачають до неї інтерес. Тоді можна безпечно покинути територію.

Головна помилка

Експерти попереджають, що однією з найсерйозніших помилок, яку може зробити людина у протистоянні зі зграєю собак, є спроба втечі. Людина на двох ногах перебуває у суттєво невигідному становищі проти здорового собаки на чотирьох лапах. Радять не бігти, оскільки це може збільшити ризик стати мішенню для тварин.