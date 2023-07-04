Піар та популізм: експерт про реакцію влади на рішення НКРЕКП змінити тарифи на воду

Оголошення владою рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на воду ганебним, непрофесійними та неузгодженим з Урядом – є піаром та популізмом. При цьому НКРЕКП оголошувало нові тарифи саме за затвердженою Урядом методикою.

Як зазначає директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко, для того аби тарифи були обгрунтованими, слід заохочувати водоканали до зниження собівартості та суворо контролювати облік результатів їх діяльності

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"Зазвичай будь-яка влада використовує для піару новини приємні, але, виявляється, можна прославляти себе й на новинах поганих. Раніше така тактика була притаманна політсилам, які були в опозиції, а зараз її взяла на озброєння особисте діюча влада. Рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на воду було названо "ганебним", "непрофесійним" та неузгодженим з Урядом. Нацрегулятор (НКРЕКП – 24 Канал) діє відповідно до методики обрахування тарифів, яку йому затвердив той же Кабмін. Це означає що усі валові витрати водоканалів (себто усі їх забаганки) включаються в тариф", – розповідає Олександр Сергієнко.

За словами Сергієнка, для того аби тарифи були обгрунтованими, слід встановлювати їх на рівні собівартості, тоді це стимулюватиме водоканали до її зниження, щоб мати більший прибуток. Також, слід взяти під суворий контроль облік результатів діяльності водоканалів. Натомість – останні заяви влади щодо тарифів на воду слід розцінювати як популізм.

Невже на цьому можна здобути електоральні бали? Невже можна вважати людей ідіотами, які все "схавають"? Невже українці не розуміють, що розплачуватися за власну політичну довірливість та банальний популізм нинішньої влади, прийдеться їм самим?,

– пише Сергієнко.

Як повідомлялось раніше, НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду з 1 липня. На зміну тарифу вплинуло збільшення вартості електроенергії, зростання вартості реагентів, витрат на оплату праці та інші фактори. Після виступу Володимира Зеленського НКРЕКП скасувала своє рішення.