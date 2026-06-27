Підкладені амфори та травма після польоту з журавлями: спливли нові подробиці про піар Путіна

Резонансні публічні акції за участю Володимира Путіна були заздалегідь спланованими. Ба більше, після одного з таких заходів російський диктатор навіть зазнав травми спини.

Про це розповів колишній прессекретар Російського географічного товариства (РГО), яке очолюють Володимир Путін і Сергій Шойгу, Дмитро Скоробутов в інтерв'ю проєкту "Можем обсудить".

Дивіться також Не думаю, що вона по вуха закохалася, – Січкар про стосунки Кабаєвої та Путіна

Що розповів Скоробутов про Путіна і Шойгу?

В інтерв'ю вищезгаданому російському проєкту Дмитро Скоробутов розповів, що головним завданням медіакоманди Російського географічного товариства було просування тодішнього міністра оборони Сергія Шойгу.

За його словами, саме на формування його іміджу спрямовували основні бюджети та медіапроєкти. Експосадовець також згадав акцію 2011 року, коли Путін під час занурення під воду нібито "випадково" знайшов античні амфори.

За словами колишнього прессекретаря, відповідні посудини заздалегідь дістали з музею, після чого розмістили на мілководді, щоб російський президент міг їх нібито "знайти" перед камерами під час цього занурення.

Ще однією постановочною акцією, за його даними, став політ Володимира Путіна на дельтаплані разом зі стерхами. Саме після цього заходу російський диктатор, як стверджує Скоробутов, зазнав серйозної травми спини.

Коли дельтаплан приземлився, приземлився він не дуже вдало. Путін пошкодив спину, і відтоді це, наскільки мені відомо, його основна проблема зі здоров'ям. Мені розповідали, що кілька років йому робили новокаїнові блокади – болі були такі, що він не міг ані ходити, ані лежати, ані рухатися,

– сказав він.

Він також стверджує, що на відеозаписах 2012 – 2014 років можна помітити, як російський президент періодично кульгає. Після цього загалом подібні масштабні піар-акції за участю Володимира Путіна майже припинилися.

Водночас основна частина ресурсів РГО й надалі здебільшого використовувалася для просування іміджу Шойгу, а фінансування проєктів, як він каже, забезпечували за рахунок внесків бізнесу та державних компаній.

До речі, у новому інтерв'ю рестораторка Маргарита Січкар пригадала зустріч з Володимиром Путіним у своєму ресторані в Москві наприкінці 1990-х. Вона поділилася деталями вечері, яка проходила під контролем спецслужб.