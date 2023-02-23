Вкрали право на життя: у Брюсселі вшанували пам'ять загиблих і закатованих дітей з України

У Брюсселі біля будівлі Єврокомісії та Ради Євросоюзу 23 лютого вшанували пам'ять загиблих та викрадених дітей росіянами. Біля будівель поклали дитячі іграшки, щоб привернути увагу до українських дітей, яких вкрала та закатувала Росія.

Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі повідомляє, що організаторами акції виступила міжнародна громадська організація Avaaz. Від початку повномасштабного вторгнення Росії тисячі українських дітей були забрані з їхніх домівок і відправлені до таборів перевиховання.

Дивіться також "Ми маємо "дірки" у наших серцях": у Брюсселі відкрилась виставка українських митців

Акцію організували активісти з Avaaz

Дітям відмовляють у праві на ідентичність та життя, в той час як встановлені російські чиновники, які стоять за цією систематичною операцією, не несуть відповідальності за цей воєнний злочин.

У Брюсселі вшанували пам'ять загиблих та викрадених українських дітей / Фото Софії Назаренко

"Ми прийшли, щоб зробити якийсь внесок для тих дітей, яких вивезли з України в Росію, і там над ними просто знущаються. Росіяни хочуть, щоб діти забули свою Батьківщину, своїх батьків, свою країну, свою мову. Ми хочемо допомогти, щоб їх змогли повернути.

Ми, мабуть, це не зможемо зробити, але якщо ми будемо разом, не тільки українці, а й люди з інших країн, то, я думаю, у нас разом все вдасться, їх повернути. Те, що ми чуємо, те що забрали дітей і вони не можуть бути зі своїми батьками, – це не тероризм, це гірше", – сказала учасниця акції Юлія Лебединська з Дніпра.

У Брюсселі вшанували пам'ять українських дітей: відео

Скільки дітей в Україні постраждали через війну