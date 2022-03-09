Під час евакуації мирних жителів з Демидова ворог відкрив вогонь: є загиблий

Російські окупанти 9 березня відкрили вогонь під час евакуації мирних жителів з Демидова. Внаслідок підступних дій ворога загинув поліцейський.

Як зазначили у поліції Київщини, окупанти безпідставно відкрили стрільбу у бік поліцейських та мирних жителів.

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Загинув поліцейський

Один поліцейський загинув на місці. Ще один правоохоронець та мирний житель тяжко поранені та доправлені до лікарні.

Героїчно загинув поліцейський Київщини старший сержант Олексій Пономаренко. Заради порятунку людей Олексій заплатив найдорожчим – своїм життям. Пишаємось мужністю і самопожертвою поліцейського. Навіть смерть товаришів не зупинить нас,

– заявив Андрій Нєбитов.

У поліції додали, що з окупації вдалося вивести 100 мирних жителів 30 з яких – діти.



Загинув поліцейський Олексій Пономаренко / Фото Нацполіції

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.