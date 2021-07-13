У звіті ЮНІСЕФ мовиться, що наразі понад 2,3 мільярда людей не мають постійного доступу до повноцінного харчування. Це становить 30% населення світу.
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Упродовж року цей показник зріс на стільки ж, скільки загалом за попередні 5 років. У 2020 році недоїдали близько 9,9% усіх людей. Водночас у 2019 році цей показник становив 8,4%.
У ЮНІСЕФ зауважили, що голод посилювався ще з середини 2010-х років. Водночас пандемія спровокувала жорстоку рецесію, а також поставила під загрозу доступ до продовольства у багатьох регіонах світу.
Де найсильніше прогресує голод
- В Азії недоїдають близько 418 мільйонів людей.
- В Африці – 282 мільйони людей.
- У Латинській Америці і Карибському басейні – 60 мільйонів.
Масово страждають діти
- Загалом у 2020 році понад 149 мільйонів дітей (у віці до 5 років) страждали від затримки у розвитку або були занизькі для свого віку.
- Ще 45 мільйонів малят – виснажені або занадто худі.
- Окрім того, майже 39 мільйонів дітей потерпали від ожиріння.