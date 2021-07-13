В отчете ЮНИСЕФ говорится, что сейчас более 2,3 миллиарда человек не имеют постоянного доступа к полноценному питанию. Это составляет 30% населения мира.

Заметьте В каждой четвертой больнице мира нет воды, туалетов и мыла, – ВОЗ

В течение года этот показатель вырос на столько же, сколько в целом за предыдущие 5 лет. В 2020 году недоедали около 9,9% всех людей. В то же время в 2019 году этот показатель составлял 8,4%.

В ЮНИСЕФ отметили, что голод усиливался еще с середины 2010-х годов. В то же время пандемия спровоцировала жестокую рецессию, а также поставила под угрозу доступ к продовольствию во многих регионах мира.

Где сильнее всего прогрессирует голод

В Азии недоедают около 418 миллионов человек.

В Африке – 282 миллиона человек.

В Латинской Америке и Карибском бассейне – 60 миллионов.

Массово страдают дети

В целом в 2020 году более 149 миллионов детей (в возрасте до 5 лет) страдали от задержки в развитии или были слишком низкие для своего возраста.

Еще 45 миллионов малышей – истощенные или слишком худые.

Кроме того, почти 39 миллионов детей страдали от ожирения.

Обратите внимание! По данным ЮНИСЕФ, из-за пандемии коронавируса в мире в школу не ходили более 168 миллионов детей. В течение 2020 года школы в основном были закрыты в 14 странах мира.