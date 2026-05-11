Окупанти запустили "комуністичний" дрон під час "перемир'я": відео збиття

Росіяни нібито "припинили вогонь" на фронті. Та насправді вони тільки активізували застосування ударних дронів.

Мова передусім про Лиманський напрямок. Про це повідомляє 24 Канал.

Що за "комуністичну" "Молнію" запустили росіяни?

Ідеться про дрон червоного кольору.

Під час дії так званого "припинення вогню" росіяни активно застосовують ударні БпЛА типу "Молнія-2" у смузі відповідальності 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго. Всього за три дні "перемир'я" екіпаж батареї перехоплювачів знищив 8 ударних ворожих "крил". Серед них – "святкова" комуністична "Молнія",

– розповіли в бригаді.

Збиття червоного російського БпЛА: дивіться відео

Довідка. Москва оголосила "перемир'я" до 11 травня, щоб відсвяткувати 9 травня. В ефірі 24 Каналу офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк заявив, що на окремих ділянках ворог і далі тиснув на позиції Сил оборони України, тож обіцяної тиші військові фактично не відчули.

Політолог Артем Бронжуков у розмові з 24 Каналом припустив: для Путіна війна в Україні стала тягарем. І тому є лише два варіанти – або заморожувати бойові дії, або проводити масштабну мобілізацію.