Акції протесту в Білорусі проти самопроголошеного президента Лукашенка тривають уже майже два місяці. Вийшли люди на вулиці і 4 жовтня. Цікаво, що під час акції в Мінську мітингувальникам вдалося зламати водомет, і той почав поливати силовиків. Також вийшла з ладу ще одна така машина на проспекті Переможців, проте вже з власної волі.

Простести в Білорусі: міліцейські водомети ламаються на очах Відео з курйозними інцидентами з’явилося у мережі. Зауважимо, що загалом білоруські водомети перебувають у плачевному стані. Про це пише 24 канал. До теми Водомети та затримання у центрі Мінська: що відбувається в Білорусі 4 жовтня – фото, відео Як кажуть самі очевидці, у центрі Мінська один із водометів обступили кілька десятків людей. І зрештою зняли з нього каністри з фарбувальною рідиною та вилили її на дорогу. Після цього машина вийшла з ладу. У підсумку вона пустила струмінь води вгору, розвернулася, попрямувала в бік позицій силовиків і облила їх.



Ще в одного такого агрегата виникли проблеми на проспекті Переможців. Тут машина пустила потужний струмінь води, і тієї ж миті з неї злетіли баки з фарбувальною рідиною та металеві конструкції. Після цього водомет вже не працював. Як мітингувальники ламали водомет у Мінську: дивіться відео Головне про останні події в Білорусі Тут ще увечері 9 серпня розпочалися масштабні протести. Триває невдоволення людей вже 47-й день поспіль.

Люди почали виходити на вулиці, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються.

Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються. ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання . В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світлошумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.

У Білорусі офіційно підтвердили загибель п'ятьох осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців – більше.

З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк. Опозиція, зі свого боку, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні. Також опозиція прагне перевиборів.

Опозиція, зі свого боку, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні. Також опозиція прагне перевиборів. Влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною. Та навіть викликала на допит декількох її членів. Згодом всіх представників її президії або затримали, або вислали з країни.

У Європарламенті Лукашенка вже оголосили персоною нон грата.

23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію. Після цього протести спалахнули з новою силою. Більше про перебіг протестів у Білорусі читайте за посиланям.