Під час сімейної сварки: у Польщі загинув 7-річний хлопчик з України

На півдні Польщі у місті Тарнув під час сімейної сварки смертельно поранили ножем 7-річного хлопчика. Він є громадянином України.

Про це повідомив речник поліції Тарнова Павел Клімек. За його словами, у сварці брали участь 27-річний чоловік та 28-річна жінка, які є українцями.

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Якими є наслідки сварки

Як повідомив речник поліції, під час інциденту у квартирі, яку вони винаймали, була дитина.

Усі отримали ножові поранення. У результаті дитина померла,

– заявив Клімек.

Сварка почалася у квартирі. Згодом чоловік з ножовими пораненнями лежав біля будинку, а дружина втекла до сусідів. Через поранення вони потрапили до лікарні. Наразі правоохоронці очікують на дозвіл медиків, щоб допитати їх про деталі інциденту.

Медики намагалися врятувати хлопчика, однак він отримав колоті та різані ножові поранення. Вони виявилися несумісними з життям.

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Як розповів Клімек, чоловік та жінка мають однакове прізвище, тому вони можуть бути подружжям. Поліція ще з'ясовує, чи був 7-річний загиблий хлопчик їхнім сином.

За даними правоохоронців, квартиру, у якій сталася сварка, українці винаймали кілька місяців. У Польщі вони проживали вже не один рік. Прокуратура розпочала слідство у цій справі.