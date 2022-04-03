Під час волонтерської поїздки загинула ексдиректорка Інституту законодавства ВР Ірина Куровська

Волонтери щодня, ризикуючи власним життям, допомагають людям, які цього потребують. На жаль, не всім вдається повернутися живими, що й сталося й з Ілоною Куровською.

Вона була колишньою директоркою Інституту законодавства Верховної Ради, доктором юридичних наук та старшим науковим співробітником. Куровська загинула на Київщині під час виконання волонтерської місії. Про це повідомив колишній голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

Головне Вбивство режисера у Маріуполі та звірства ворога під Києвом: основне за 39 день війни

На Київщині загинула Ілона Куровська

За словами Разумкова, Ілона – це людина, яка більшу частину життя присвятила служінню народу України. Вона завжди працювала від душі та своєю любов'ю до законодавчої, наукової роботи зробила значний внесок у розвиток правової системи нашої держави.

З першого дня війни Росії проти України Ілона Анатоліївна допомагала жителям Київщини. Під час однієї із волонтерських поїздок вона загинула… Мої щирі співчуття родині. Світла пам'ять!

– написав він.

Разумков також поділився власними переживаннями, адже через поганий мобільний зв’язок їм не вдалося договорити, тому домовились про зустріч по поверненню.

Зверніть увагу – ЗСУ звільнили Бучу та ще майже 30 населених пунктів: дивіться відео