Під "чистку" Путіна у ФСБ потрапили 150 офіцерів, – Bellingcat
Джерело:"Популярна політика"
В одній зі служб ФСБ Росії відбулась "чистка" серед співробітників. Йдеться про тих, хто займався розвідкою та аналітикою щодо України та надавав Володимиру Путіну відповідну інформацію.
Про "чистку" очільника Кремля журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів в інтерв'ю російському опозиційному каналу.
Читайте також Путін став проблемою для верхівки ФСБ
Путін провів "чистку" у ФСБ
За словами Грозєва, колишнього керівника 5-ї служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бесіду перевели до СІЗО. Це, зокрема, підтверджує той факт, що його телефон відключений вже два тижні.
Відповідно до інформації розслідувача, "чистка" також зачепила 150 офіцерів, які є співробітниками служби та відповідали за розвідку й аналітику щодо України.
Можу сказати, що значна частина з них, якщо не заарештована, то точно не працює вже у ФСБ. "Чистка" точно пройшла,
– наголосив Грозєв.
Він висловив сподівання, що через декілька днів вдасться опублікувати щось конкретніше про долю цих людей.
Нагадаємо, раніше Грозєв припустив, що у Росії може бути переворот або путч. Після нього країна-агресорка може оголосити про капітуляцію, щоб пом'якшити санкційний тиск. Цьому навіть не зарадить те, що пропагандисти подадуть поразку у війні як перемогу.
Зверніть увагу – пропагандист Соловйов почав визнавати поразку Росії: дивіться відео