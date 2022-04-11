Під "чистку" Путіна у ФСБ потрапили 150 офіцерів, – Bellingcat

В одній зі служб ФСБ Росії відбулась "чистка" серед співробітників. Йдеться про тих, хто займався розвідкою та аналітикою щодо України та надавав Володимиру Путіну відповідну інформацію.

Про "чистку" очільника Кремля журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів в інтерв'ю російському опозиційному каналу.

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Путін провів "чистку" у ФСБ

За словами Грозєва, колишнього керівника 5-ї служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бесіду перевели до СІЗО. Це, зокрема, підтверджує той факт, що його телефон відключений вже два тижні.

Відповідно до інформації розслідувача, "чистка" також зачепила 150 офіцерів, які є співробітниками служби та відповідали за розвідку й аналітику щодо України.

Можу сказати, що значна частина з них, якщо не заарештована, то точно не працює вже у ФСБ. "Чистка" точно пройшла,

– наголосив Грозєв.

Він висловив сподівання, що через декілька днів вдасться опублікувати щось конкретніше про долю цих людей.

Нагадаємо, раніше Грозєв припустив, що у Росії може бути переворот або путч. Після нього країна-агресорка може оголосити про капітуляцію, щоб пом'якшити санкційний тиск. Цьому навіть не зарадить те, що пропагандисти подадуть поразку у війні як перемогу.

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