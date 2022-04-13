Під чужим прапором, – військовий експерт не виключає застосування хімзброї Росією

Росія зараз готова зробити все для хоча б якоїсь перемоги. Все через 9 травня, яким так фанатично занепокоєний Володимир Путін.

Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що росіяни не будуть зважати ні на що, тому готові застосувати навіть хімічну зброю.

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"У Росії зараз мета "все для перемоги, навіть попри зраду". Вони не будуть рахуватися ні з чим. Якщо їм треба буде взяти Маріуполь до 9 травня – думаю, вони цілком можуть застосувати хімічну зброю", – сказав Жданов.

Дворніков був командувачем у Сирії

За словами військового експерта, схожа історія відбувалась у Сирії.

Вони готові будуть зробити операцію під чужим прапором, як робили у Сирії. Тоді сказали, наче це Башар Асад застосовував, а Росія потім гарантувала, що вони заберуть у нього цю хімічну зброю і знищать її, хоча атаки повторювались,

– пояснив Жданов.

Він наголосив, що саме російський генерал Олександр Дворніков командував військами в Сирії під час застосування хімічної зброї. Зараз він є відповідальним за війну в Україні, тому, на жаль, такий варіант виключати неможливо.

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