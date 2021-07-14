Про це повідомили журналістам анонімні джерела. Інцидент трапився 13 липня в селищі Роздори.

До теми Булінг і смертельні челенджі: психологиня розповіла про причини дитячих самогубств

Діагностували й інші травми

8-класниця потрапила до лікарні з гострим медикаментозним отруєнням. Окрім цього, лікарі діагностували інші ушкодження: закриту черепно-мозкову травму та забої по всьому тілі.

Слідчі встановили, що напередодні дівчина посварилася зі своїм 16-річним хлопцем. Він – студент Васильківського ПТУ.

Після конфлікту підлітки перебували в гостях у сестри потерпілої. Там вони разом наковталися пігулок.

Стан дівчини наразі оцінюють як стабільний. Про стан її хлопця поки нічого не відомо.

Правоохоронці офіційно не коментували цю подію. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з поліцією Дніпра, щоб отримати підтвердження чи спростування цієї інформації.

Зверніть увагу! Взимку 2020 – 2021 років у тіктоці почали поширювати челендж "Випий 40 таблеток і подивись, що буде". Частково через це в Україні різко зросла кількість дитячих самогубств. Згодом у Раді через це запропонували заборонити продаж ліків неповнолітнім.



Як розпізнати намір дитини скоїти самогубство / Джерело: Психолог та соціолог для 24 каналу / Інфографіка 24 каналу