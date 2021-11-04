Туди одразу викликали поліцію та швидку допомогу. Інцидент стався приблизно о 14:25 неподалік від села Коробочкине.
Зауважте Відірвало пальці: у руках харківського підлітка вибухнув павербенк
Поїхали збирати капусту
Правоохоронці встановили, що 5 хлопців віком від 9 до 14 років тоді виїхали на поля. Вони мали збирати там залишки капусти.
Місце, де стався інцидент / Фото Нацполіції
Один зі школярів знайшов піротехнічний пристрій і відірвав чеку. Як наслідок, петарда вибухнула в руках 13-річного.
Залишки пристрою, який вибухнув / Фото Нацполіції
Швидку та поліцію викликали інші діти, що там були. Після цього потерпілого доставили до лікарні, а на місце події поїхали слідчі.
Правоохоронці досліджують місце вибуху / Фото Нацполіції
Схожа подія в регіоні
На початку травня до обласної лікарні Харківщини госпіталізували хлопчика, якому довелось ампутувати два пальці на руці. До цього призвів вибух петарди, який стався прямісінько в руках підлітка.
Проте це не єдине ушкодження, яке виявили. Окрім ушкодження кінцівок, у школяра діагностували контузію та опіки обличчя.