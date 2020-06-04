Під будівлею Кабміну вранці 4 червня зібралися кілька сотень мітингувальників. "Євробляхері" вимагають припинити зволікання доступного розмитнення. Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі Києва.

Мітинг "євробляхерів" під Кабміном

Учасники "Автоєвросили" зібралися під будівлею Кабінету Міністрів для акції протесту, повідомляє 24 канал.

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Протест розпочався о 9:30 ранку. Однак мітингувальники почали збиратися ще о 7:30. Наразі в урядовому кварталі перебуває кілька сотень активістів, доповідачами є очільники "Автоєвросили".

"Євробляхері" вимагають припинити зволікати з доступним розмитненням.

Вони висувають такі три вимоги:

негайно надати висновки щодо Комплексного закону про доступне розмитнення для подальшого голосування у комітеті та Раді;

припинити терор українців, які їздять на авто з європейською реєстрацією в Маріуполі;

проконтролювати припинення знущання митників над українцями на Закарпатті, які приїжджають з заробітків з Європи.

Що кажуть у поліції

Поліція посилила заходи безпеки біля будівлі Кабміну, аби попередити можливі порушення під час запланованих акцій, повідомили у телеграмі МВС України.

Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники поліції, військові Нацгвардії, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці можуть обмежити рух окремими вулицями в центрі Києва. Адже мітингувальники анонсували залучення автотранспорту до проведення акції.

Зверніть увагу! Раніше учасники "Автоєвросили" вже влаштовували акцію під стінами уряду. Просили розглянути два законопроєкти. Мова йде про внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощення умов ввезення авто на митну територію та законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу – про тимчасове зупинення штрафів власників "євроблях".