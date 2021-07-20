17 років разом: під Києвом чоловік намагався вбити дружину та скоїти самогубство – відео

Мешканець селища Гостомель Київської області напав із ножем на цивільну дружину, коли та спала. Зловмисник завдав жінці кілька ударів ножем, однак та вижила.

Поліцейські Київської області відзвітували про затримання 46-річного зловмисника, який планував позбавити життя власну дружину. Чоловік зненацька напав на родичку та закликав її зустрітися із ним на тому світі.

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Наразі жінка перебуває в реанімації у лікарні Гостомеля.

Встигла вибігти лише в нічній сорочці

Повідомлення про поранення жінки надйшло поліцейським близько 1:00 19 липня. На місце події одразу прибули правоохоронці, які побачили біля під'їзду багатоповерхівки скривавлену 50-річну жінку.

Вслід за поліцією на приїхали медики швидкої, які терміново госпіталізували потерпілу.

Жінка встигла розповісти поліцейським, що поранив її співмешканець, який після вбивства збирався накласти на себе руки.

Інспектори поліції затримали 46-річного чоловіка.

За даними слідчих, чоловік напав на власну дружину, коли та спала. Він схопив її за ноги та почав бити у груди ножем.

За фактом злочину поліцейські відкрили кримінальне провадження. Чоловіку інкримінують замах на умисне вбивство.

Якщо затриманого визнають винним, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Незабаром суд обиратиме чоловіку запобіжний захід.

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