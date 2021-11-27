Під Києвом у День пам'яті жертв Голодомору знесли пам'ятник чекістам

У суботу, 27 листопада, на Київщині знесли пам'ятник чекістам. Це сталося у роковини Голодомору.

Перед знесенням пам'ятник розписали словами "НКВС – кати" та "Слава Україні". Демонтовували "спадщину" комунізму за допомогою вантажівки.

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Кам'яну брилу зіштовхнули з постаменту, і вона впала на землю.

За даними місцевих ЗМІ, пам'ятник неодноразово намагалися знести. Водночас спроби не були успішними, а всі написи, які на брилі залишали активісти, загадково зникали.

Ще до Революції Гідності тут покладали квіти, зокрема, бійці розформованого підрозділу МВС "Беркут",

– мовиться у повідомленні.

Пам'ятник був присвячений 227-му полку НКВС. За даними Інституту історії України НАН упродовж 1939 – 1941 років він депортував людей із українських земель і охороняв тюрми.

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В Українському інституті національної пам'яті раніше наголосили, що цей пам'ятник містить символіку комуністичного тоталітарного режиму і підлягає обов'язковому демонтажу.

Знесення пам'ятника 227-му полку НКВС присвятили до дня вшанування пам'яті загиблих під час штучного голоду. У такий нелюдський спосіб комуністичний режим намагався зламати український народ.