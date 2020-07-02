Посеред дороги міста Ворзель на Київщині помітили двох лосів. Тварини розгулювали вранці, коли на проїжджій частині було трохи машин.

Фото лося і лосеня опублікувала киянка Олеся Чечельницька у фейсбуці. Місцеві розповіли, що лосі у Ворзелі часті гості, пише видання "Сегодня".

Раніше У київській маршрутці в моторному відсіку застрягло кошеня: водій їздив з ним цілий день

У коментарях під постом киянки місцеві пишуть, що на цьому місці часто бачать не лише лосів, а й зайців та їжаків.

Еколог Олександр Соколенко вважає, що появу лосів на вулицях можна вважати хорошим знаком.

Це говорить про те, що на них перестали полювати і вони добре себе почувають в лісах навколо столиці,

– пояснив експерт.

Він наголосив, що убезпечити людей від лосів і навпаки – неможливо. Водіїв Київщини просять бути максимально уважними, бо гості на дорозі можуть з’явитися раптово.

Нещодавно в одному із супермаркетів Києва відвідувачі стали свідками курйозного випадку. Оголений чоловік на коні заїхав прямісінько до магазину. Згодом з'ясувалося, що тварина не його, він її викрав. Хулігана розшукувала поліція.

Фото та відео пригод вершника в магазині – шукайте тут.