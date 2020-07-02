Під Києвом лось і лосенятко розгулювали посеред дороги: фото
Посеред дороги міста Ворзель на Київщині помітили двох лосів. Тварини розгулювали вранці, коли на проїжджій частині було трохи машин.
Фото лося і лосеня опублікувала киянка Олеся Чечельницька у фейсбуці. Місцеві розповіли, що лосі у Ворзелі часті гості, пише видання "Сегодня".
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У коментарях під постом киянки місцеві пишуть, що на цьому місці часто бачать не лише лосів, а й зайців та їжаків.
Еколог Олександр Соколенко вважає, що появу лосів на вулицях можна вважати хорошим знаком.
Це говорить про те, що на них перестали полювати і вони добре себе почувають в лісах навколо столиці,
– пояснив експерт.
Він наголосив, що убезпечити людей від лосів і навпаки – неможливо. Водіїв Київщини просять бути максимально уважними, бо гості на дорозі можуть з’явитися раптово.
Нещодавно в одному із супермаркетів Києва відвідувачі стали свідками курйозного випадку. Оголений чоловік на коні заїхав прямісінько до магазину. Згодом з'ясувалося, що тварина не його, він її викрав. Хулігана розшукувала поліція.