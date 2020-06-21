В одному з супермаркетів під Києвом палка ковбаси перетворилася на зброю, коли один чоловік почав бити нею іншого. У підсумку він зламав свою ковбасу в опонента.

Відео курйозної бійки з ковбасою очевидці опублікували в ютубі, пише 24 канал.

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На опублікованих кадрах помітно, як чоловік оплачує свою "зброю" на касі, виштовхує свого опонента на вулицю й починає бити його палкою ковбаси.

У цей час очевидці інциденту збираються викликати поліцію, а хлопець, який щойно отримав ковбасою по голові, запитує, чи вони все зняли на відео.

Після цього чоловік з ковбасою, схоже, заспокоївся й збирався йти геть. Та цього було мало його опоненту – він намагався копнути іншого чоловіка, але сам повалився на сходи.

Коли один з учасників інциденту впав на сходи, інший завдав йому ще двох ударів. Останні удари стали фатальними для ковбаси, яка розвалилася на дві частини.

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