Під Києвом танки російських окупантів стріляли по житлових будинках та школі

Російські окупанти продовжують стріляти по цивільних об'єктах. Зараз вони неабияк бушують під Києвом.

Зокрема, російські орки атакували село Бузова біля Києва. Там вони стріляли по будинках і школі.

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Два танки окупантів вистрілили по будинках та школі. Тепер на їхньому місці залишились понівечені розвалини.

Окупанти стріляють по будинках і школі: дивіться відео



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