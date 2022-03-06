Під Києвом танки російських окупантів стріляли по житлових будинках та школі
6 березня 2022 , 13:04Читать новость на русском
Джерело:РБК-Україна
Російські окупанти продовжують стріляти по цивільних об'єктах. Зараз вони неабияк бушують під Києвом.
Зокрема, російські орки атакували село Бузова біля Києва. Там вони стріляли по будинках і школі.
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Два танки окупантів вистрілили по будинках та школі. Тепер на їхньому місці залишились понівечені розвалини.
Окупанти стріляють по будинках і школі: дивіться відео
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