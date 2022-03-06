Під Києвом танки російських окупантів стріляли по житлових будинках та школі

6 березня 2022 , 13:04
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Джерело:

РБК-Україна

Російські окупанти продовжують стріляти по цивільних об'єктах. Зараз вони неабияк бушують під Києвом.

Зокрема, російські орки атакували село Бузова біля Києва. Там вони стріляли по будинках і школі.

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Два танки окупантів вистрілили по будинках та школі. Тепер на їхньому місці залишились понівечені розвалини.

Окупанти стріляють по будинках і школі: дивіться відео


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Автор: Оксана Княжик