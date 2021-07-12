Під Києвом величезні ями на дорозі засадили деревами вишні: відео

Жителі села Селище Київської області в надзвичайний спосіб вирішили звернути увагу посадовців на жахливу якість дороги. У чималі ями безпосередньо на проїзній частині засипали землю та посадили там саджанці дерев.

Відеозапис зі свіжими саджанцями, які ростуть просто по центру дороги, з'явився у спільноті "Баришівка – Березань" у фейсбуці. За словами активістів, місцеві мешканці неодноразово зверталися до представників місцевої влади з проханням відремонтувати дороги.

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Втім, ані чиновники, ані комунальники на їх благання ніяк не реагували.

Вишенькі можуть дозріти

Судячи з відео, яке зафільмували самі люди, деревця вони посадили у кожній ямці проїзної частини на чималій ділянці дороги.

За словами автора ролика, цілком ймовірно, що дерева встигнуть вирости та дати плоди, доки комунальники залатають ями.

На незвичайну акцію ніхто з представників місцевої влади поки що не відреагував. То ж, інформації щодо ймовірних термінів ремонтних робіт на дорозі поки що немає.

Дивіться відео, як у ямах на дорозі в селі Селище засадили вишні: