Під Лебедином на заправній станції росіян знищили майже 100 танків

Оперативне командування "Північ" повідомило, що сьогодні, 28 лютого, наші військові знищили майже 100 танків та іншу техніку окупантів біля Лебедину, що на Сумщині.

Українські військові з допомогою артилерії та точних ударів турецьких безпілотних Bayraktar TB2 знищили 96 ворожих танків, 20 градів, 8 бензовозів під містом Лебедином Сумської області.

ЛІКВІДОВАНО!

– коротко та ясно повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

Також повідомляється, що саме під Лебедином окупанти зупинились та розгорнули заправну станцію для своєї техніки. На щастя для українів, заправитись їм так і не вдалось.

Зокрема, повідомляється, що були знищені позиції "градів" російських військ.

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