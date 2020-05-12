Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Під Львовом чоловік погрожував підірвати ресторан: фото і відео

- Читать новость на русском
Ресторан Святослав в Винниках погрожують підірвати – новини
У Винниках поліція веде перемовини з чоловіком, який заявив, що може підірвати ресторан / lv.npu.gov.ua

У ресторан "Святослав", розташований у Винниках Личаківського району Львова, 12 травня зайшов чоловік, який заявив, що має гранату і може її підірвати. На місце інциденту прибули правоохоронці, а голова поліції області Василь Віконський особисто вів перемовини з чоловіком.

На той час у ресторані проводилися ремонтні роботи, тож усі, хто був у приміщенні, вийшли, повідомляє поліція Львівської області.

До слова У Львові в багагатоповерхівці стався вибух газу, постраждав чоловік – відео

На місці події також працюють співробітники служб та підрозділів поліції Львівщини, зокрема експерти-вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські та рятувальники.

За даними місцевого видання ZAXID.NET, подія відбулася у готельно-ресторанному комплексі "Святослав", що на вулиці Івана Франка у Винниках. Чоловік перебуває на літній терасі другого поверху ресторану, а поліція оточила будівлю.

Будівля була буквально захоплена невідомим чоловіком близько 19:30. Він здався правоохоронцям більш як через 3 години – о 22:45.

Захоплення ресторану у Винниках: дивіться фото

Захоплення ресторану "Святослав" у Винниках: дивіться відео

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Кримінальні новини Новини України Новини Львова Поліція
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Це тільки перше зіткнення мерів і Банкової: які шанси у "Слуги народу" на місцевих виборах
сьогодні , 22:11 Це тільки перше зіткнення мерів і Банкової: які шанси у "Слуги народу" на місцевих виборах
Катерина Козачинська
Гостинний прийом коронавірусу в Росії
сьогодні , 22:00 Гостинний прийом коронавірусу в Росії
Андрій Ілларіонов
Чому фізична активність настільки важлива для здоров’я опорно-рухового апарату
сьогодні , 18:30 Чому фізична активність настільки важлива для здоров’я опорно-рухового апарату