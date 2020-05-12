Під Львовом чоловік погрожував підірвати ресторан: фото і відео

У ресторан "Святослав", розташований у Винниках Личаківського району Львова, 12 травня зайшов чоловік, який заявив, що має гранату і може її підірвати. На місце інциденту прибули правоохоронці, а голова поліції області Василь Віконський особисто вів перемовини з чоловіком.

На той час у ресторані проводилися ремонтні роботи, тож усі, хто був у приміщенні, вийшли, повідомляє поліція Львівської області.

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На місці події також працюють співробітники служб та підрозділів поліції Львівщини, зокрема експерти-вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські та рятувальники.

За даними місцевого видання ZAXID.NET, подія відбулася у готельно-ресторанному комплексі "Святослав", що на вулиці Івана Франка у Винниках. Чоловік перебуває на літній терасі другого поверху ресторану, а поліція оточила будівлю.

Будівля була буквально захоплена невідомим чоловіком близько 19:30. Він здався правоохоронцям більш як через 3 години – о 22:45.

Захоплення ресторану у Винниках: дивіться фото

Захоплення ресторану "Святослав" у Винниках: дивіться відео