Вдень 31 липня у Львівській області сталося загоряння. Повідомлялося, що вогонь швидко поширюється.

За даними ДСНС, займання виникло на фермі в селі Нагоряни. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про пожежу на Львівщині?

У коментарі 24 Каналу ДСНС повідомили, що рятувальники працюють на місці події. Наразі триває ліквідація пожежі. Решту деталей там обіцяють повідомити згодом.