31 липня, 17:40
Під Львовом спалахнула масштабна пожежа: ДСНС повідомляють про загоряння на фермі
Вдень 31 липня у Львівській області сталося загоряння. Повідомлялося, що вогонь швидко поширюється.
За даними ДСНС, займання виникло на фермі в селі Нагоряни. Про це повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про пожежу на Львівщині?
У коментарі 24 Каналу ДСНС повідомили, що рятувальники працюють на місці події. Наразі триває ліквідація пожежі. Решту деталей там обіцяють повідомити згодом.