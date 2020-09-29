Під Одесою, у селі Доброолесандрівка чоловік із рушниці вбив 5 собак. Частина з них були домашніми улюбленцями. Цинічний злочин міг вчинити депутат Овідіопольської райради від "Аграрної партії". Чоловік, до слова, знову балотується на цю посаду.

Про жорстоке вбивство собак у Доброолександрівці пише громадська організація Animal SOS Odessa.

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Що кажуть волонтери

Вони повідомили, що ввечері 28 вересня отримали телефонний дзвінок від чоловіка, який став свідком жорстокої розправи над тваринами.

Він повідомив, що бачив як житель села Доброолександрівка Овідіопольського району Одеської області власноруч розстріляв п'ятьох собак. При цьому поліція нібито відмовилася виїжджати на виклик.

На місце злочину терміново виїхали зоозахисники та представники Нацкорпусу.

Вже тоді на місці вони з декількох телефонів викликали поліцію.

За свідченнями волонтерів, правоохоронці спочатку не хотіли приймати заяву і виконувати свої прямі обов'язки. Втім, згодом все ж почали діяти.

Свідок вказав на місце, де перебували трупи собак, їх поліція оформила як речовий доказ і відправила на експертизу.

Увага! Фото 18+!



Місце злочину і вбита тваринка / Фото з соцмереж



Вбитий песик / Фото з соцмереж



Тварин вже забрали як речовий доказ / Фото з соцмереж



Поліція має відкрити кримінальне провадження за вбивство собак / Фото з соцмереж



Зоозахисники впевнені, що тварин погубив місцевий депутат / Фото з соцмереж

Правоохоронці на місці злочину: відео 18+

Що відомо про живодера, який вбив собак під Одесою

Зоозахисники стверджують, що тварин міг вбити Володимир Кішенко. Це – депутат місцевої райради, який знову балотується на майбутніх виборах. Мовляв, вбивством тварин він займається не вперше.



У соцмережах розміщують фото Володимира Кішенка, його зоозахисники підозрюють у розстрілі собак

Відтак, волонтери просять, аби справу не прикрили, а зловмисника суворо покарали.