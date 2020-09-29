На Одещині чоловік з рушниці розстріляв пів десятка собак: живодером може бути депутат
Під Одесою, у селі Доброолесандрівка чоловік із рушниці вбив 5 собак. Частина з них були домашніми улюбленцями. Цинічний злочин міг вчинити депутат Овідіопольської райради від "Аграрної партії". Чоловік, до слова, знову балотується на цю посаду.
Про жорстоке вбивство собак у Доброолександрівці пише громадська організація Animal SOS Odessa.
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Що кажуть волонтери
- Вони повідомили, що ввечері 28 вересня отримали телефонний дзвінок від чоловіка, який став свідком жорстокої розправи над тваринами.
- Він повідомив, що бачив як житель села Доброолександрівка Овідіопольського району Одеської області власноруч розстріляв п'ятьох собак. При цьому поліція нібито відмовилася виїжджати на виклик.
- На місце злочину терміново виїхали зоозахисники та представники Нацкорпусу.
- Вже тоді на місці вони з декількох телефонів викликали поліцію.
- За свідченнями волонтерів, правоохоронці спочатку не хотіли приймати заяву і виконувати свої прямі обов'язки. Втім, згодом все ж почали діяти.
- Свідок вказав на місце, де перебували трупи собак, їх поліція оформила як речовий доказ і відправила на експертизу.
Увага! Фото 18+!
Місце злочину і вбита тваринка / Фото з соцмереж
Вбитий песик / Фото з соцмереж
Тварин вже забрали як речовий доказ / Фото з соцмереж
Поліція має відкрити кримінальне провадження за вбивство собак / Фото з соцмереж
Зоозахисники впевнені, що тварин погубив місцевий депутат / Фото з соцмереж
Правоохоронці на місці злочину: відео 18+
Що відомо про живодера, який вбив собак під Одесою
Зоозахисники стверджують, що тварин міг вбити Володимир Кішенко. Це – депутат місцевої райради, який знову балотується на майбутніх виборах. Мовляв, вбивством тварин він займається не вперше.
У соцмережах розміщують фото Володимира Кішенка, його зоозахисники підозрюють у розстрілі собак
Відтак, волонтери просять, аби справу не прикрили, а зловмисника суворо покарали.