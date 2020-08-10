Ввечері 10 серпня під Офісом генпрокурора зібрались активісти. Вони вкотре прийшли нагадати очільниці Ірині Венедіктовій про свавілля її та її підлеглих.

Учасники акції вимагають відставки генпрокурорки Ірини Венедіктової. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу, яка перебуває на місці події.

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За словами мітингарів, прокуратура просто саботує всі резонансні справи, серед яких – вбивство Павла Шеремета, Катерини Гандзюк, так звана справа плівок Вовка та напад на Стерненка.

Люди принесли зі собою різноманітні плакати зі закликами звільнити очільницю Офісу генпрокурора. На протест прийшов також Сергій Стерненко.

Люди вимагають відставки Ірини Венедіктової: дивіться фото 24 каналу / Анна Брикова

Акція тривала мирно, але активісти зазначили, якщо їх не почують, будуть вдаватись до радикальніших дій.

Протест під Офісом генпрокурора: дивіться відео