Під Офісом Президента вимагали покарати вбивць Гандзюк: активістці мало виповнитися 35
Ввечері 17 червня під Офісом Президента вимагали покарати винних у смерті Гандзюк. Учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" влаштували мітинг у день народження загиблої активістки: їй мало виповнитися 35 років.
Люди прийшли на Банкову та вимагали від президента визнати злив справи. Десятки активістів скандували гасло "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає "Громадське".
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Згодом під стінами Офісу Президента люди запалили фаєри. Зауважимо, що дехто, аби вшанувати пам’ять про активістку приходив із квітами.
Активісти запалили фаєри під стінами ОП: відео
Перед походом на Банкову учасники акції побували на Майдані Незалежності. Там вони зробили спроєктували світлову інсталяцію із зображенням Гандзюк на Будинок профспілок.
Світлова інсталяція на Будинку профспілок / Фото з твіттера
Зауважимо, що символічно у 35 день народження Катерини Гандзюк суд мав обирати запобіжний захід підозрюваному в організації її вбивства Владиславу Мангеру. Однак, вже вдруге за ці дні засідання перенесли через. Адвокати заявили про відвід судді.
Що цьому передувало:
- 15 червня суд задовольнив клопотання прокуратури й надав дозвіл на затримання Мангера. Вже 16 червня о 7 ранку до нього навідалися працівники Служби безпеки України.
- Сам Мангер відмовлявся прибути на судове засідання про зміну йому запобіжного заходу. Бо, мовляв, він хворий та перебуває у Херсоні в лікарні.
- Однак, силовики прийшли до нього і відразу ж затримали. Того ж дня Мангера перевезли до Києва, але запобіжний захід так і не обрали. Захист політика подав клопотання про відвід судді.
- Ніч з 16 на 17 червня Мангер перебув в ізоляторі тимчасового тримання. Обрання йому запобіжного заходу мало відбутися 17 червня, однак його знову перенесли на наступний день – 18 червня.
Розслідування у справі Гандзюк: що відомо
- На громадську активістку та працівницю виконкому Херсонської міської ради Катерину Гандзюк невідомі напали 31 липня 2018 року. Тоді її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого 40% її тіла зазнало опіків. 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.
- Напад здійснили п'ятеро осіб – Сергій Торбін, В’ячеслав Вишневський, Микита Грабчук, Володимир Васянович та Віктор Горбунов. У червні 2019 року їх було визнано винними в умисному нанесенні важких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Вони отримали від 3 до 6,5 років.
- Розслідування щодо нападу продовжилося, адже замовників та організаторів не знайшли. Через це Олексій Левін втік закордон. Його затримали в Болгарії 24 січня 2020 року. Досудове розслідування було поновлено. Однак Левін відмовляється свідчити у суді по цій справі. 25 травня суд вирішив залишити його під вартою до липня.
- СБУ та Генпрокуратура Ірина Венедіктова повідомили, що завершили досудове розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк 27 квітня 2020 року. Висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру. Також екснардепу та ексголові Херсонської ОДА Андрію Гордєєву та колишньому заступнику голови Херсонської ОДА Євгену Рищуку. Вони нібито теж могли бути причетні до цієї справи, підозри не оголошували.