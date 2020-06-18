Ввечері 17 червня під Офісом Президента вимагали покарати винних у смерті Гандзюк. Учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" влаштували мітинг у день народження загиблої активістки: їй мало виповнитися 35 років.

Люди прийшли на Банкову та вимагали від президента визнати злив справи. Десятки активістів скандували гасло "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає "Громадське".

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Згодом під стінами Офісу Президента люди запалили фаєри. Зауважимо, що дехто, аби вшанувати пам’ять про активістку приходив із квітами.

Активісти запалили фаєри під стінами ОП: відео

Активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» влаштували акцію під Офісом президента. Сьогодні Каті виповнилося б 35 років pic.twitter.com/gpNyWKQRP0 — hromadske (@HromadskeUA) June 17, 2020

Перед походом на Банкову учасники акції побували на Майдані Незалежності. Там вони зробили спроєктували світлову інсталяцію із зображенням Гандзюк на Будинок профспілок.



Світлова інсталяція на Будинку профспілок / Фото з твіттера

Зауважимо, що символічно у 35 день народження Катерини Гандзюк суд мав обирати запобіжний захід підозрюваному в організації її вбивства Владиславу Мангеру. Однак, вже вдруге за ці дні засідання перенесли через. Адвокати заявили про відвід судді.

Що цьому передувало:

15 червня суд задовольнив клопотання прокуратури й надав дозвіл на затримання Мангера. Вже 16 червня о 7 ранку до нього навідалися працівники Служби безпеки України.

Сам Мангер відмовлявся прибути на судове засідання про зміну йому запобіжного заходу. Бо, мовляв, він хворий та перебуває у Херсоні в лікарні.

Однак, силовики прийшли до нього і відразу ж затримали. Того ж дня Мангера перевезли до Києва, але запобіжний захід так і не обрали. Захист політика подав клопотання про відвід судді.

Ніч з 16 на 17 червня Мангер перебув в ізоляторі тимчасового тримання. Обрання йому запобіжного заходу мало відбутися 17 червня, однак його знову перенесли на наступний день – 18 червня.

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