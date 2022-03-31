Під постійними обстрілами росіян залишаються 20 тисяч жителів Ізюма

Окупанти продовжують агресивні дії в різних містах України, зокрема сконцентровані і на Ізюмі, що на Харківщині. Ситуація в місті катастрофічна.

Там немає води, світла й зв'язку, а 20 тисяч мешканців залишаються під обстрілами російських військ. Про це повідомила Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

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20 тисяч жителів Ізюма залишаються під обстрілами

За словами Денісової, у місті постійно тривають запеклі бої. Через це практично неможливо доставити будь-яку гуманітарну допомогу, як і виїхати звідти. Окупанти постійно відмовляють у відкритті коридорів, й низько прикривають свої позиції містянами.

На жаль, наразі неможливо порахувати кількість жертв обстрілів та авіа бомбардувань, адже зв'язку із жителями немає.

Місто зазнало страшних ушкоджень. Повністю зруйновано лікарні, дитячі садки та близько 80% багатоповерхової житлової забудови. В Ізюмі немає води, газу, опалення, електроенергії та мобільного зв'язку. Жителі міста змушені виживати у пекельних умовах,

– заявила вона.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини також додала, що таке поводження з мирним населенням є злочином проти людяності та військовим злочином, визначеними Римським статутом міжнародного кримінального суду.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини, щоб та врахувала ці факти.

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