Під час мітингів проти глави МВС Арсена Авакова, що тривають під Радою, один із протестувальників спробував себе підпалити. На щастя, чоловіка вчасно зупинили.

Близько 10 години ранку протестувальник облив себе бензином і намагався підпалити, та вогонь швидко загасили, передає 24 канал.

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Правоохоронці миттєво зняли з чоловіка сорочку, що зайнялася. Наразі його оглядають медики.

Як пише Укрінформ, спробу самопідпалу здійснив Юрій Ляшенко з Нової Каховки. Він підприємець і, як сам розповів, його родину нібито кілька разів "грабували бандити разом з поліцією".



Чоловік, що намагався себе підпалити під Радою / Фото PavlovskyNews

Він додав, що щодо своїх проблем звертався до інших представників влади, зокрема – до вищих посадовців ДБР. Проте невелику допомогу їм надав вже ексзаступник генпрокурора Віталій Касько і ексгенпрокурор Руслан Рябошапка.

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Так, при Каську і Рябошапці були відкриті кримінальні провадження щодо інцидентів, про які вони заявляли, "але далі діло так і не пішло".