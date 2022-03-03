Під ранок окупанти завдали два авіаудари у Первомайському районі

Зранку 3 березня окупанти завдали два нові авіаудари у Первомайському районі на Харківщині. Зокрема, обстріляли село Генівку.

Про це повідомили в Офісі Президента з посиланням на ранкову довідку від Харківської ОДА.

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За їх даними, жертв авіаудару немає. Проте зранку в районі знову увімкнули сирени, тож місцевим не варто виходити з укриття, бо можуть прилетіти нові снаряди.

Додамо, що вночі 3 березня окупанти також безжалісно обстріляли Ізюм Харківської області. Через дії проросійських бойовиків постраждав центр міста. За інформацією місцевих жителів, снаряд потрапив в частину населеного пункта, де розміщена школа. В мережі з'явилось відео наслідків.



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